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Russel Metals Wisconsin’de servis merkezi devralacak

Çarşamba, 23 Aralık 2020 11:58:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Toronto merkezli Russel Metals Inc., Sanborn Tube Sales of Wisconsin, Inc. şirketini devralmak için anlaştıklarını duyurdu. Devralımın 31 Aralık 2020 tarihinde ya da öncesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sanborn, katma değerli işlemlere odaklanan bir metal servis merkezi. Russel Metals, Wisconsin’in Pewaukee şehrinde faaliyet gösteren Sanborn’un, şirketin Wisconsin’deki servis merkezlerine yakın bir konumda olduğunu ve ürün sunuşunu genişletmek için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sanborn, son birkaç yılda, çeşitli sektörlerdeki müşterilerine yıllık toplamda yaklaşık 19 milyon $ satış yaptı.


Etiketler: Kanada  Kuzey Amerika  devralım  |  benzer haberler »


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