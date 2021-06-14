Rus ve Türk ihracatçılar Avrupa’nın ithal galvanizli saca yönelik açabileceği soruşturmadan dolayı endişeli

Pazartesi, 14 Haziran 2021 17:28:38 (GMT+3) | İstanbul

Rus ve Türk galvanizli sac ihracatçıları, geçen yılın ikinci yarısından beri satış hacmi ve fiyat seviyeleri bakımından destek gördükleri Avrupa piyasasındaki faaliyetlerinin kısıtlanma ihtimaline yönelik endişe duyuyor.

Yerel üreticilerin, artan ithalat hacmi nedeniyle yaptıkları şikayet başvurususun ardından Avrupa Komisyonu’nun, özellikle Türkiye’den ve Rusya’dan yapılan galvanizli sac ithalatına yönelik resmi antidamping soruşturması başlatması bekleniyor.

Avrupa piyasası, son birkaç ayda görülen arz sıkıntısı ve yerel fiyatlardaki hızlı artış göz önünde bulundurulduğunda, Türk haddeciler ve Rus yassı mamul üreticileri için kurtarıcı oldu. Öte yandan, birçok piyasa oyuncusu, antidamping soruşturmasının başlatılacağını ve başlatıldığı takdirde, ön kararın 5 ila 6 ay içerisinde açıklanacağını, kalan 5-6 aylık süreçte de nihai önlemlerin belirleneceğini düşünüyor. Ayrıca, çoğu piyasa kaynağı, vergi oranlarının oldukça yüksek tutulabileceğinden endişe ediyor. Türk kaynaklardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Fiyatlar 2020 yılından beri ciddi ölçüde artıyor. Yurt içi ve ihracat siparişlerinde sözleşme tarihinden ziyade sevkiyat tarihini göz önünde bulundururlarsa, antidamping marjı %20’yi geçebilir,” sözlerine yer verdi. Bir haddeci ise, “Elbette bu iyi bir haber değil. Avrupa piyasası bizim için oldukça büyük bir piyasa. Mamule ihtiyaçları olduğu halde soruşturma başlatıyorlar. Kararın ardında siyasi sebepler varmış gibi gözüküyor,” dedi.

EUROFER verilerine göre, Türkiye’nin AB’ye yaptığı galvanizli sac ihracatı 2020 yılında yıllık %30 artışla 916.600 mt seviyesinde yer alırken, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde ise, yıllık %70 artışla 315.000 mt seviyesinde kaydedildi. Rusya’nın AB’ye yaptığı galvanizli sac ihracatı ise geçtiğimiz yıl yaklaşık %20 artışla 311.900 mt olurken, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %41 artışla 114.600 mt oldu.