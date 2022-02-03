Rus OMK Kuzey Kutup Dairesi’ne özel gereksinimlere sahip boru tedariki yaptı

Rusya merkezli çelik boru üreticisi OMK 2021 yılının sonunda Rusya’nın Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde bulunan petrol ve doğal gaz yataklarında kullanılmak üzere 830 mt büyük çaplı yalıtımlı boru tedarikini tamamladığını açıkladı. 530 mm çapındaki borular OMK’nın Vyksa tesisindeki elektrik kaynaklı boru atölyesinde korozyona karşı dayanıklı dış kaplama, yalıtım katmanı ve galvanizli çelikten koruma kılıfı ile birlikte üretildi. Ayrıca -60 santigrat dereceye kadar varan düşük sıcaklıklarda kullanıma uygun olabilmesi adına boruların mekanik özellikleri için özel gereksinimler de sağlandı. Müşterilerin talebine göre, OMK deniz yolu da dahil ulaşım sırasında ürünleri korumak için tasarlanan metal kutular geliştirdi.