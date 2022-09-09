Rusya’nın görünür paslanmaz çelik tüketimi ilk yarıda %3,2 arttı

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin görünür paslanmaz çelik tüketimi bu yılın ilk yarısında yıllık %3,2 artışla 282.110 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, görünür soğuk haddelenmiş yassı mamul tüketimi yıllık %5,8, uzun mamul tüketimi yıllık %10,6, tel tüketimi yıllık %45,7 ve kütük tüketimi yıllık %27,4 azaldı.
Öte yandan aynı dönemde ülkenin sıcak haddelenmiş yassı mamul tüketimi yıllık %57,1, kaynaklı boru tüketimi yıllık %10,6 ve dikişsiz boru tüketimi yıllık %2,2 arttı.