Romanya merkezli Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırınında üretimi artırıyor

Cuma, 22 Aralık 2023 09:25:53 (GMT+3) | İstanbul

İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel Group’un Romanya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Galati birkaç hafta önce yeniden devreye alınan 5 No’lu yüksek fırınındaki üretimi artırıyor. Fırın Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları ve yeterli hammadde temin edilememesi nedeniyle Ekim ayında askıya alınmıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ocak ayında da Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava Avrupa’daki düşük çelik talebi nedeniyle yine Ekim ayında askıya alınan 3 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye alacak.