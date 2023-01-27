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Liberty Galati ürün portföyünü genişletmek için dijitalleştirme ve otomasyon projeleri gerçekleştirecek

Cuma, 27 Ocak 2023 11:33:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un Romanya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Galati, ürün portföyünü genişletmek, üretim esnekliğini ve kârlılığı artırmak için 2023 yılında yeni dijitalleşme ve otomasyon projeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Söz konusu projeler 2030 yılına kadar sürdürülebilir ve karbonsuz üretim gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 2022 yılında başlatılan stratejik projelere ek olacak.

Şirket 2 No’lu kalın levha tesisinde yeni otomatik boru kaplama hattı ve soğutma sistemini devreye alacak. Liberty Galati şerit kalitesini iyileştirmek için 2 No’lu kalın levha tesisindeki fırınını da yenileyecek. Ayrıca bu yıl şirket üretim süresini kısaltmak amacıyla pota ocağı ve 1 No’lu döküm makinesindeki otomasyonun iyileştirilmesi gibi birçok projeyi hayata geçirecek.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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