Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırınını önümüzdeki haftalarda yeniden devreye alacak

Çarşamba, 17 Ocak 2024 12:02:32 (GMT+3) | İstanbul

İngiliz çelik üreticisi Liberty Steel Group’un Romanya merkezli bağlı kuruluşu Liberty Galati’nin yeterli hammadde temin edilemediğinden Noel döneminde askıya aldığı 5 No'lu yüksek fırınını önümüzdeki haftalarda yeniden devreye alacağı söyleniyor. Şirket konu hakkında yorum yapmadı.

Söz konusu duruş fırının geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan üretim artışı çalışmalarını kesintiye uğrattı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket söz konusu fırını aynı nedenden dolayı geçtiğimiz yılın Ekim ayında askıya alınmıştı.