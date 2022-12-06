Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırınında bakım çalışmasına başlayacak

Salı, 06 Aralık 2022 11:35:29 (GMT+3) | İstanbul

Romanya’da bulunan ve İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un bağlı kuruluşu olan Liberty Galati, bu hafta 5 No’lu yüksek fırınında 18,3 milyon RON (3,9 milyon $) değerinde bakım çalışmasına başlayacağını açıkladı.

Önümüzdeki yılın başına kadar sürmesi beklenen bakım çalışması fırının güvenliğini, istikrarını ve enerji kullanım performansını önemli oranda iyileştirecek. Avrupa genelinde çelik talebinin makro ekonomik sorunlardan etkilenmesiyle birlikte, bakım çalışmasının zamanlaması şirkete teslimatları etkilenmeden üretim süreçlerini iyileştirme imkanı sağlayacak.

Liberty Galati müşterilerine normal şekilde hizmet vermeye devam edeceği için haddehanelerin üretimi tam kapasiteyle sürecek. Öte yandan, şirket satışlarını etkili bir şekilde sürdürmek adına fiyat stratejisini gözden geçirmeye devam edecek.