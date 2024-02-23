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Rio Tinto’nun satış gelirleri fiyatların düşmesi nedeniyle 2023 yılında azaldı

Cuma, 23 Şubat 2024 14:16:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto geçtiğimiz 2023 yılına ait mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2023 yılında, 2022 yılında kaydedilen 13,05 milyar $ net kâra kıyasla 9,95 milyar $ net kâr elde etti. Aynı dönemde şirketin konsolide satış gelirleri küresel talebin zayıflaması ile düşen fiyatlar nedeniyle yıllık %2,7 düşüşle 54,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi. AVFÖK’ü ise yıllık %9 düşüşle 23,89 milyar $ oldu.

Şirketin 2024 yılı demir cevheri sevkiyat tahmini hava ve piyasa koşullarına bağlı olmak üzere 323-338 milyon mt aralığında yer aldı.

Rio Tinto Gine’deki Simandou madeni projesinde kayda değer bir ilerleme kat ettiğini belirtti. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere şirket bununla birlikte Kapsam 3 karbon emisyonlarını düşürme hedefleri doğrultusunda BHP ve BlueScope ile Avustralya’nın ilk elektrikli izabe fırınlı deneme tesisini geliştirmek için ortaklık kurdu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Rio Tinto 

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