Rio Tinto Baowu Steel ile düşük karbonlu çelik üretim projelerine yatırım yapacak

Perşembe, 17 Aralık 2020 11:52:24 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Çin merkezli Baowu Steel Group’un ortaklığıyla önümüzdeki iki yıl boyunca düşük karbonlu çelik üretim projeleri ve araştırmalarına 10 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım, çelik değer zincirinde karbon salımını azaltmak ve çevresel performansı iyileştirmek için yeni yöntemler geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor.

Rio Tinto’nun yatırımı, cevher zenginleştirme süreçlerinin düşük karbonlu olarak geliştirilmesine öncelik verecek olan Düşük Karbonlu Hammadde Hazırlama Ar-Ge Merkezi’ni finanse edecek. Yatırım aynı zamanda, çelik sektörünün düşük karbonlu üretime geçişini desteklemek amacıyla metalürjik teknolojileri ilerletmek için kurulan açık platform China Baowu Düşük Karbonlu Metalurji İnovasyon Merkezi’ndeki karbon kullanımı ve dönüşümü çalışmalarını da destekleyecek.

Rio Tinto’nun Genel Müdürü J-S Jacques, “China Baowu ile yaptığımız bu yatırım, iklim ortaklığımızın önemli bir adımı. Mevcut çelik üretim süreçlerindeki karbon salımını önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip araştırma ve geliştirme projelerinin yanı sıra düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla çelik üretiminin geleceği için teknolojiler geliştirmeyi başardık,” dedi.