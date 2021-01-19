Rio Tinto 2020'de güçlü performans gösterdi

Salı, 19 Ocak 2021 12:09:05 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi, Avustralya merkezli Rio Tinto, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri üretiminin yıllık %3 artışla 86 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini duyurdu. Söz konusu dönemde, şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %2 artışla 88,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2020 yılında şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri üretimi, yıllık %2 artışla 333,4 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %1 artışla 330,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2021 yılı demir cevheri sevkiyat tahminini, 324-334 milyon mt aralığında olan bir önceki tahminine göre hafifçe artırarak 325-340 milyon mt’a yükseltti.

Rio Tinto’nun İcra Başkanı Jakob Stausholm, “Corona virüsünün yarattığı büyük küresel zorluklar karşısında güvenlik ve operasyonel performansımız güçlü oldu. Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura (PKKP) halkının güvenini tazelemek için çalışıyoruz. PKKP halkı ile gerçekleştirilen toplantının ardından Aralık ayında yayımlanan ortak bildiride de belirtildiği üzere bazı önemli ilerlemeler kaydedildi. Ayrıca, özellikle Pilbara’daki anlaşmaları yenileme ve iyileştirme taahhüdü de dahil olmak üzere, Aborijinlerle ortaklıklarımızı güçlendirmek için ek önlemler geliştiriyoruz,” dedi.