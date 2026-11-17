Batı Afrikalı çelik üreticisi B5Plus Group, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde kuracağı yıllık 300.000 mt kapasiteli inşaat demiri ve filmaşin haddehanesi için saatlik 50 mt kapasiteli tavlama fırını tedarik etmek üzere İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies'in Centro Combustion India birimiyle sözleşme imzaladı.

Yeni tavlama fırınının 2027 yılı sonunda devreye alınması planlanırken, yatırımın B5Plus Group'un Batı Afrika'daki modern çelik üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını desteklemesi bekleniyor.

Danieli tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tavlama fırını, kütüklerin ısıtılmasını optimize etmek, termal verimliliği artırmak, yakıt tüketimini azaltmak ve tufal oluşumunu en aza indirmek amacıyla yeni nesil brülörler ve gelişmiş bir yakma sistemiyle donatılacak.

Tesiste ayrıca Danieli Automation tarafından sağlanacak otomasyon çözümleri kullanılacak. Bu sistemler sayesinde hassas proses kontrolü, istikrarlı ürün kalitesi ve daha kolay bakım sağlanacak.

Söz konusu anlaşma Danieli temsilcilerinin B5Plus Group'un Gana'daki genel merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandı. Anlaşmanın iki şirket arasında uzun vadeli iş birliğine zemin hazırladığı belirtildi.