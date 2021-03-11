RINL’ın zarar kaydetmesi kendi demir cevheri madeni olmamasına bağlandı

Perşembe, 11 Mart 2021 11:37:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan, devlete bağlı Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) şirketinin serbest piyasadan demir cevheri temin etmek zorunda olduğunu ve kendine ait madenleri olmamasının, şirketin zarar kaydetmesinin sebeplerinden biri olduğunu tekrarladı.

Bakanın açıklaması, Hindistan hükümetinin, RINL’ın Vishakhapatnam’da bulunan yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi ve diğer varlıklarının tamamının satılarak özelleştirilmesini onayladığı göz önüne alındığında oldukça önemli.

Pradhan, RINL’ın Odisha, Chhattisgarh ve Andhra Pradesh gibi birçok demir cevheri madeni barındıran eyalete, Madencilik, Maden Geliştirme ve Düzenleme Yasası 2015 kapsamında devlete bağlı şirketlerin öncelikli tahsis hakkına yönelik demir cevheri madenleri önermesi için talepte bulunduğunu söyledi. Bakan, RINL’ın idari makamı olan Çelik Bakanlığı’nın bile Odisha hükümetine demir cevheri madeni tahsisi için talepte bulunduğunu belirtti. Ancak, şirketin kendine ait hammadde kaynağını elde etmesine yönelik yapılan tüm bu hamleler başarısız oldu.

Bununla birlikte, Andhra Pradesh Başbakanı Jagan Mohan Reddy, RINL’ın özelleştirilmeden canlandırılması adına, şirketin kendine ait demir cevheri madeni elde etmeye yönelik müdahalelerine yönelik bir savunma da içeren öneriler sunmak için Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme ayarlamaya çalıştı.

RINL’ın çelik tesisinin bulunduğu Andhra Pradesh hükümeti, şirket yalnızca kendine ait hammadde kaynağı olmaması nedeniyle zarar kaydettiği için merkezi hükümetten şirketin özelleştirilme kararını geri çekmesini talep etti.