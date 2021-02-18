RINL’in özelleştirilmesine karşı olanlar fazla arazinin satılmasını ve NMDC ile birleşilmesini önerdi

Perşembe, 18 Şubat 2021 15:17:44 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin devlete bağlı Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) şirketinin tamamını satarak özelleştirmesine karşı olanlar, kötüye giden şirketi canlandırmak ve hükümeti kararından vazgeçirmek için farklı seçenekler önerdi.

RINL’in yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin bulunduğu Andhra Pradesh eyaletinin Başbakanı Jagan Mohan Reddy, şirkete ait ve kullanılmayan 7.000 dönüm arazinin satılabileceğini ve bu şekilde şirketin canlanması için sermaye yaratılabileceğini belirtti. Reddy, arazi satışından elde edilecek gelirin, RINL’in bilançosundaki nakit durumunu iyileştireceğini ve en fazla %14 faiz oranlı toplam 3 milyar $ olan borcunu hafifleteceğini söyledi.

Reddy ayrıca, RINL’in kısa vadeli borçlarının hisseye dönüştürülmesini önerdi ve bunun alacaklılar ile bankalara bir çıkış seçeneği sunacağını söyledi. Eyalet Başbakanı, RINL’in Odisha’da sözleşmeleri sona ermiş beş adet madeni bulunduğunu söyledi. Reddy, kendine ait hammadde kaynağı olmayan ve devlete bağlı NMDC Limited’dan dahil olmak üzere ticari demir cevheri alımında dışarıya bağımlı olan şirketlerin, söz konusu madenler için sözleşme yaparak yaklaşık 200 milyon mt demir cevheri arzı elde edebileceğini söyledi.

Birçok siyasi parti de RINL’in özelleştirilmesine karşı çıkarak, şirketin NMDC Limited ile birleştirilmesini önerdi.

Söz konusu partiler, RINL’in güçlü çelik üretim teknolojisi ile NMDC’nin demir cevheri madenciliği imkanlarının birleşmesinin iyi bir sinerji yaratacağını ve şirketin demir cevheri eksikliği konusundaki zayıflığını ortadan kaldıracağını belirtti.

Söz konusu şirketlerin birleştirilmesinin ayrıca, RINL’in yıllık 7,3 milyon mt çelik kapasitesiyle, NMDC’nin bu yılın sonunda Chhattisgarh eyaletinin Nagarmar bölgesinde faaliyete başlatılacak yıllık 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin birleşerek, yeni şirketin çelik üretim çeşitliliğinin artmasını sağlayacağı ifade edildi.