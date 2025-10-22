 |  Giriş 
RBI: Hindistan’a yönelik çelik ithalatındaki artış yerli üreticilerin pazar payı ve fiyatlarını olumsuz etkiliyor

Çarşamba, 22 Ekim 2025 11:36:57 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Merkez Bankası (RBI), ülkedeki kontrolsüz çelik ithalatının yerli üreticilerin pazar payını azalttığını ve fiyatlar üzerinde baskı yarattığını belirterek sektörün yenilik, maliyet verimliliği ve sürdürülebilirlik yoluyla rekabet gücünü artıracak politikalar uygulanması ve dengeli önlemler alınması çağrısında bulundu.

“Hindistan Çelik Sektörü Kuşatma Altında: Dampingin Etkisini Anlamak” başlıklı raporda; Çin, Japonya ve Vietnam gibi başlıca çelik üreticisi ülkelerden yapılan düşük fiyatlı ithalatın rekabeti artırdığı, bunun da kapasite kullanım oranlarını düşürerek kârlılığı zayıflattığı ifade edildi.

Artan ithalat ve damping iç piyasayı tehdit ediyor

Hindistan, inşaat ve altyapı sektörlerindeki güçlü büyüme sayesinde nihai çelik tüketiminde dünyanın en büyük pazarlarından biri olmaya devam ediyor. Ülkenin çelik tüketimi son iki mali yılda sırasıyla %13 ve %11,5 artarken, yerli üretim ise aynı dönemde %9,3 ve %12,5 oranında büyüdü. Ancak RBI, tüketimdeki bu güçlü artışın önemli ölçüde daha ucuz ithal çelikle karşılandığını vurguladı.

Raporda, küresel kapasite fazlası ve orta seviyedeki küresel çelik fiyatlarının, ucuz çeliğin Hindistan’a damping yoluyla yönelmesine neden olarak yerel üretimi olumsuz etkilediği belirtildi. Çin ve diğer büyük üretici ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte küresel tedarikçilerin sevkiyatlarını Hindistan gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlara yönlendirdiği ifade edildi. Ayrıca ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı yeni vergilerin küresel piyasada damping riskini daha da artırabileceği vurgulandı.

Şu anda Hindistan’ın çelik ithalatının yaklaşık %45’i beş ülkeden geliyor. Bu ithalatta Güney Kore %15, Çin %10, ABD %8, Japonya %7 ve Birleşik Krallık %6’lık paya sahip. 


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

