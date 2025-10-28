 |  Giriş 
Rashmi Group 2,8 milyon mt kapasiteli yeşil çelik tesisi inşa edecek

Salı, 28 Ekim 2025 11:19:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint entegre çelik üreticisi Rashmi Group, ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinde yıllık 2,8 milyon mt kapasiteli yeni bir yeşil çelik tesisi kurmak için yaklaşık 1,13 milyar $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Proje kapsamında tesisin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 400 MW’lık bir enerji santrali de kurulacak. Rashmi Group, proje için gerekli 938 dönümlük araziyi şimdiden satın almış durumda.

Üretim çeşitliliği ve kapasite artışı

Yeni tesiste inşaat demiri, filmaşin, kütük ve profil gibi uzun mamuller üretilecek. Bu yatırım, Batı Bengal’i Hindistan’ın doğusunda yüksek kaliteli çelik üretimi için yeni bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Rashmi Group hâlihazırda yıllık 8,3 milyon mt kapasiteli entegre bir tesis işletiyor. Şirketin geniş ürün portföyünde pelet, pik demir, sünger demir, kütük, inşaat demiri, filmaşin, döküm boru, alüminyum ve 1,9 milyon mt kapasiteli çimento üretimi yer alıyor. 


