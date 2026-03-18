PT Krakatau Steel, Kerismas Group ile uzun vadeli soğuk rulo sac tedarik anlaşması imzaladı

Çarşamba, 18 Mart 2026 12:44:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel, PT Kerismas Witikco Makmur ve bağlı olduğu Kerismas Group ile soğuk rulo sac ve asitli ve galvanizli sıcak rulo sac tedarikine yönelik uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Krakatau Steel’e göre anlaşma kapsamında önümüzdeki bir yıl boyunca Kerismas Group’a toplam 36.000 mt soğuk rulo sac ile asitli ve galvanizli sıcak rulo sac tedarik edilecek. Çelik üreticisi bu anlaşmanın imalatçılar için hammadde arzının sürekliliğini sağlayarak yerel çelik sektörü ekosistemini güçlendirmeye yönelik daha geniş stratejinin bir parçası olduğunu belirtti.

Krakatau Steel’e göre Kerismas Group ile yapılan tedarik anlaşmasında Endonezya’nın ulusal yatırım fonu Danantara tarafından sağlanan işletme sermayesi büyük rol oynadı. Söz konusu destek PT Krakatau Steel’in tedarik edeceği malzeme için hammadde alımlarını güvence altına alacak.

Krakatau Steel, hammadde arzındaki istikrarın şirkete iş ortaklarına güvenilir teslimatlar yapma imkânı sunduğunu vurgularken, Kerismas Group’un hem yerel pazarlarda hem de ihracat pazarlarında operasyonel verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasının beklendiğini ifade etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,5 mm
6112
ACARSAN CELIK MERKEZI SAN TIC LTD. STI.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,6 mm
1110
ACARSAN CELIK MERKEZI SAN TIC LTD. STI.
Teklifi Gör




