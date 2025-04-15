Primetals Vietnamlı Hoa Phat’a yeni döküm makinesi ve haddehane tedarik edecek

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, yıllık 500.000 mt kapasiteli döküm makinesi ve haddehane kurması için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile anlaştığını duyurdu. Üretici haddehaneyi 2026’nın üçüncü çeyreğinde, döküm makinesini ise 2026’nın son çeyreğinde devreye almayı planlıyor.

Primetals’ın tedarik edeceği döküm makinesinde otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına odaklanan ürünler imal edilecek. Makineye blum üretmek için büyük ebatlı döküm üniteleri ve inşaat sektörüne en fazla 800 mm ebatlı profil tedarik etmek için ilave ekipmanlar kurulacak.

Filmaşin haddehanesinde ise imalat ve savunma sektörlerine hizmet vermek için çelik kablo, soğuk şekillendirilmiş çelik, ön gerilmeli çelik ve alaşımsız yaylı çelik gibi ürünler üretilecek.