Primetals, ABD’li çelik üreticisine yeni elektrik ark ocağı tedarik edecek

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, orta karbonlu, yüksek alaşımlı ve serbest kesim çelik üretiminde uzmanlaşmış ismi açıklanmayan ABD’li bir çelik üreticisinin yeni elektrik ark ocağı sipariş ettiğini duyurdu.

Primetals’ın Active Power Feeder güç kaynağı teknolojisi kullanılan 68 tonluk yeni elektrik ark ocağının mühendisliği, tedariki ve kurulumunu üstleneceği belirtilirken, malzeme elleçleme sistemi, yardımcı ekipmanlar ve 1. ve 2. seviye otomasyon sistemleri tedarik edeceği ifade edildi.

Ayrıca üretim kapasitesi yıllık 750.000 mt seviyesinde yer alacak yeni ekipmanın iki adet püskürtmeli elektrik ocağının yerini alacağı ve 2026 yılının sonunda faaliyete geçmesinin planlandığı da bildirildi.