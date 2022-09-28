POSCO paslanmaz çelik üretimini yıl sonuna kadar 100.000 mt azaltacak

Çarşamba, 28 Eylül 2022 11:40:01 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore merkezli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), ekonomik yavaşlamanın paslanmaz çelik piyasasını olumsuz etkilemesi nedeniyle paslanmaz çelik üretimini Eylül ayından yıl sonuna kadar yaklaşık 100.000 mt azaltmayı planladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin Pohang tesisi tayfunun neden olduğu sel baskını nedeniyle hasar gördü. Ancak paslanmaz çelik ürünler güçlü korozyon direncine sahip olduğundan stoklar kullanılabilir durumda. POSCO’nun ikinci paslanmaz çelik üretim hattının onarım çalışmalarının Aralık ayında tamamlanması planlandığından, piyasada arz kesintisi ve fiyat artışı beklenmiyor.

POSCO yıl sonuna kadar yerel müşterilerden gelen talebin yaklaşık 326.000 mt olacağını tahmin ediyor. Şirket piyasa stokunun yaklaşık 324.000 mt, kendi stokunun ise 86.000 mt olduğunu, alternatif yollarla da 104.000 mt ürün tedarik edilebileceğini belirtti.

Buna ek olarak şirket, Pohang tesisindeki hasar nedeniyle piyasadaki bazı paslanmaz çelik ürünlerin arz ve talebinde kesinti olacağına ilişkin endişeler karşısında önlemler alıyor. POSCO iç piyasa tedarikinde istikrar sağlamak için ihracat ürünlerini mümkün olduğunca iç piyasaya yönlendirmeyi, Pohang tesisinde üretilen slabları sıcak haddelenmiş çelik üretmek üzere Gwangyang tesisine veya Çin’deki POSCO Zhangjiagang Steel’e, soğuk haddelenmiş çelik üretmek üzere de Tayland’da bulunan POSCO-Thainox’a göndermeyi planlıyor.