POSCO dünyanın ilk LNG yakıtlı sevkiyatını gerçekleştirdi

Pazartesi, 01 Şubat 2021 13:32:43 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), LNG yakıtlı dökme yük gemisiyle dünyanın ilk deniz aşırı demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı ve bu sevkiyat çevre dostu bir operasyonun başlangıcı oldu.

LNG yakıtlı dökme yük gemisi HL Green, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Güney Kore’den ayrıldı ve Avustralya’dan 180.000 mt demir cevheri yüklenerek 2020 yılı Ocak ayında Gwangyang tesisine ulaştı. LNG yakıtı, kükürt oksit ve nitrojen oksit salımını %85-99 oranında azaltıyor.

Öte yandan, HL Green ile inşa edilen bir başka çevre dostu gemi HL ECO, Avustralya’dan kömür yüklenerek 26 Ocak tarihinde Gwangyang tesisine ulaştı.

POSCO, 2018 yılı Aralık ayında mevcut hammadde gemilerinden ikisini LNG yakıtlı gemilerle değiştirmeye karar verdi. POSCO ayrıca 38 deniz aşırı hammadde gemisinden 21’ine egzoz gazı temizleme sistemleri kurdu. Geriye kalan gemiler, nakliye şirketleri ve gemi üreticileriyle iş birliği yapılarak LNG yakıtlı olanlar da dahil olmak üzere çevre dostu gemilerle değiştirilecek.