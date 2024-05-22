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POSCO Assan haksız rekabet karşısında paslanmaz çelik ithalatına önlem istiyor

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 14:58:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, dampingli paslanmaz çelik ithalatının yerel üretimi tehdit ettiğini ve haksız rekabeti engellemek için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Birçok ülkenin Çin, Endonezya ve Tayvan’dan ithal paslanmaz çeliğe uyguladığı %58’e varan vergiler karşısında Türkiye’nin yılın başında paslanmaz çelik ithalatına yalnızca %12 oranında vergi getirdiğini hatırlatan Kayabaşı, Türkiye’nin AB ve ABD’ye satış yapamayan Asya ülkelerinin açık pazarı haline geldiğini ifade etti. Kibar Holding’in Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile bağlı ortaklığı paslanmaz çelik üreticisi POSCO Assan TST’nin yerel talebi karşılayabilecek yeterlilikte olduğunu söyleyen CEO, dampingli olarak ithal edilen düşük kaliteli paslanmaz çeliğe karşı şirket bazlı antidamping uygulanmadığı takdirde POSCO Assan’ın rekabet şansının kalmadığını belirtti. POSCO Assan’ın yerel paslanmaz çelik ihtiyacının %80’ini karşılayacak kapasitesi olduğunu dile getiren Kayabaşı, dampingli ithalat nedeniyle kapasite kullanımının %45’e gerilediğini bildirdi.

POSCO Assan’ın 2023 yılında 67 milyon $ zarar ettiğini söyleyen Kayabaşı, Asya’dan dampingli ürün ithalatı devam eder ve 2024 yılında da zarar kaydedilirse şirketin üretime devam edip etmeyeceğine yönelik Güney Koreli ortaklarla görüşmeler yapılacağını belirtti.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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