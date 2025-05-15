PASİD: Paslanmaz çelik sektöründe belirsizlik sürüyor, antidamping soruşturmasının sonuçları netlik getirecek

Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, sektörün en büyük sorunlarından birinin Çin ve Endonezya’dan paslanmaz çelik ithalatına ilişkin devam etmekte olan antidamping soruşturması ve söz konusu ürün için %8’den %12’ye çıkarılan gümrük vergisi olduğunu belirtti. Ağustos veya Eylül ayında sonuçlanması beklenen antidamping soruşturmasının sektördeki büyük belirsizliği sona erdireceğini söyleyen Küçükemre, olumsuz bir sonuç çıkarsa daha fazla sıkıntıya yol açabileceğini, mutfak araç gereçlerinden beyaz eşyaya, araba parçalarından makina imalatına kadar çok fazla sektörü son derece olumsuz etkileyebileceğini, fiyat artışlarının yanı sıra istihdam ve üretimde ciddi kayıplara yol açabileceğini ifade etti.

Ülkede paslanmaz çelik üretiminin son derece önemli olduğunu dile getiren Küçükemre, dünyada paslanmaz çelik tüketiminde dokuzuncu sırada yer alan Türkiye’de entegre paslanmaz çelik yatırımı için tüm koşulların mevcut olduğunu, 2 milyar $’lık ithalatın yerine geçmesi beklenen üretim tesislerine yönelik yatırımların bir an önce başlatılmasının önem taşıdığını vurguladı. Ancak başkan, bu yatırımı yapma potansiyeli en yüksek olan demir çelik sektörünün, yatırımlarında kapasite artırmaya, enerji maliyetlerini düşürmeye ve yeşil çelik üretecek ek yatırımlara odaklandığı için paslanmaz yatırımıyla fazla ilgilenmediğini dile getirdi.

Öte yandan Türk üreticilerin halihazırda Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yaptığına ve paslanmaz çelik ihracatında Suriye’nin tüm sektör için önemli bir fırsat yaratabileceğine dikkat çeken Küçükemre, “Suriye pazarı, tüm paslanmaz çelik ürünleri ihracatında ve ürünlerinde paslanmaz çelik kullanan tüm üreticiler için büyük bir fırsat. Pazara başka ülkeler girmeden çok yoğun pazarlama çalışmaları yapmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye’de mevcut ekonomik koşullarda yüksek faizlerin üretimin ve büyümenin önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Küçükemre, “Faizlerin geldiği nokta üretim ve yatırım iştahını son derece olumsuz etkiliyor. Sanayiciler yatırım yapmak yerine beklemeyi tercih ediyor, bu da üretimde ve istihdamda kayıplara neden oluyor. Yatırım iştahının tekrar artması için sanayiciler olarak devletimizden finansal anlamda destek ve çözüm bekliyoruz,” şeklinde sözlerini noktaladı.