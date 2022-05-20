﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Polonya merkezli JSW artan fiyatlar sayesinde birinci çeyrekte rekor sonuçlar elde etti

Cuma, 20 Mayıs 2022 11:42:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) bu yılın birinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket çeyreklik bazda %82,2 artışla 1,85 milyar PLN (421,16 milyon $) net kâr elde etti. Yüksek koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları ile artan üretim ve satışlar şirketin rekor sonuçlar elde etmesini sağladı. Birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %27,3 artışla 4,93 milyar PLN (1,12 milyar $) olurken, AVFÖK’ü 2,6 milyar PLN (592,29 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde JSW’nin kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %5,4 artışla 3,8 milyon mt, kok üretimi ise çeyreklik bazda %2 düşüşle 900.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde şirketin kömür satışları geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %6,7 artışla 4,1 milyon mt olurken, kok satışları çeyreklik bazda %7,2 artışla 900.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Polonya Avrupa Birliği madencilik mali sonuçlar 

Benzer haberler

23 Kas

Polonya merkezli JSW’nin satış geliri Corona virüsü nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü
16 May

Polonya merkezli JSW ilk çeyrekte net zarar açıkladı
15 Kas

Polonya merkezli JSW üçüncü çeyrekte zarar açıkladı
12 Ağu

Polonya merkezli JSW ikinci çeyrekte net kar açıkladı
15 Mar

Polonya merkezli JSW’nin karı 2012 yılında azaldı
13 Mar

JSW 2011 yılı için beklentilerin üzerinde net kar açıkladı