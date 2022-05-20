Polonya merkezli JSW artan fiyatlar sayesinde birinci çeyrekte rekor sonuçlar elde etti

Cuma, 20 Mayıs 2022 11:42:49 (GMT+3) | İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) bu yılın birinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket çeyreklik bazda %82,2 artışla 1,85 milyar PLN (421,16 milyon $) net kâr elde etti. Yüksek koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları ile artan üretim ve satışlar şirketin rekor sonuçlar elde etmesini sağladı. Birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %27,3 artışla 4,93 milyar PLN (1,12 milyar $) olurken, AVFÖK’ü 2,6 milyar PLN (592,29 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde JSW’nin kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %5,4 artışla 3,8 milyon mt, kok üretimi ise çeyreklik bazda %2 düşüşle 900.000 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde şirketin kömür satışları geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %6,7 artışla 4,1 milyon mt olurken, kok satışları çeyreklik bazda %7,2 artışla 900.000 mt seviyesinde kaydedildi.