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Polonya hükümeti Huta Częstochowa’yı stratejik şirketler listesine dahil etti

Cuma, 14 Şubat 2025 14:03:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya hükümeti, yerel çelik üreticisi Huta Częstochowa’yı “stratejik şirket” olarak sınıflandırdığını duyurdu. Böylelikle şirketin satışı veya transferine ilişkin onayı yalnızca hükümetin verebileceği bildirildi.

Polonya’daki tek kalın levha üreticisi ve AB’nin en büyük üretim tesislerinden biri olan Huta Częstochowa’nın ulusal güvenlik açısından büyük önem arz ettiği ifade edildi. Ayrıca savunma sanayi tarafından talep gören kalın levhayı üretebilecek teknik donanımının bulunduğu da aktarıldı. Dolayısıyla şirketin kontrolünün bundan böyle Ulusal Savunma Bakanlığında olacağı paylaşıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere kalın levha üretim kapasitesi yıllık 40.000 mt’un üzerinde yer alan Huta Częstochowa, bir yıllık aranın ardından üretime yakın zaman önce yeniden başlamıştı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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