Polonyalı Huta Częstochowa kalın levha üretimine yeniden başladı

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks’un bağlı kuruluşu Huta Częstochowa, tesisin tam kapasitede faaliyete geçmesi için son adım olarak bir yıllık duruşun ardından kalın levha haddehanesinde üretime yeniden başladı. Çoğunlukla yerel inşaat sektörüne yönelik S235 kalite levhaların ilk kısmı 3 Şubat 2025 tarihinde üretildi.

Haddehane halihazırda 13.000 mt levha siparişi aldı ve talebin daha da artması bekleniyor. Faaliyetlerin durdurulmasından önce şirket, ülkenin kalın levha üretiminin %90’ını gerçekleştiriyordu.

Huta Częstochowa’nın kalın levha haddehanesi, kalınlığı 6-150 mm arasında değişmek üzere yıllık 40.000 mt’un üzerinde levha üretim kapasitesine sahip.