Pittini Group yangın nedeniyle Ferriere Nord tesisindeki üretimi geçici olarak askıya aldı

Perşembe, 30 Ekim 2025 15:03:23 (GMT+3)   |   Brescia

Dün öğleden sonra Pittini Group’un Osoppo kentinde bulunan Ferriere Nord tesisinde çıkan yangın, yağ dolu bir elektrik transformatörünün bulunduğu depoyu etkiledi. Udine, Gemona del Friuli ve Pordenone’den gelen birimler, alevleri kontrol altına almak ve tesisin diğer alanlarına yayılmasını önlemek için birkaç saat boyunca çalıştı.

Yerel kaynaklara göre yangın tek bir binayla sınırlı kaldı. Altı saatten fazla süren söndürme çalışmaları, akşam geç saatlerde sona erdi. Yaralanan olmadı. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler konusunda uzmanlaşan birim olası hava kirliliğini izlemek için sahada kalırken, Osoppo Belediye Başkanı ise önlem olarak bölge sakinlerine pencerelerini kapalı tutmalarını tavsiye etti. Bu sabah transformatör ve bitişiğindeki altyapının hasar derecesini değerlendirmek için teknik inceleme yapıldı. Söz konusu kontrollerin sonuçları çıkana kadar tesisteki üretim geçici olarak askıya alınacak.

Ferriere Nord, Pittini Group’un inşaat sektörüne yönelik uzun mamul üreten başlıca merkezlerinden biri. Osoppo tesisinde 1.500'ün üzerinde kişiyi istihdam eden şirket, faaliyetlerin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Teknik ve çevresel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.


