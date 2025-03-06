Petronas ve Sabah Energy Corporation Malezya'da yeşil çelik üretiminin gelişimi için iş birliği yapıyor

Malezya merkezli devlete bağlı enerji şirketi Petronas, Sabah’ın endüstriyel ve enerji ihtiyaçlarını desteklemek için yerel doğal gaz tedarikçisi Sabah Energy Corporation (SEC) ile ek günlük 104 milyon standart fit küp doğal gaz tedariki için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Bu anlaşmayla, SEC’e tedarik edilen toplam doğal gaz miktarı 370 milyon standart fit küpe ulaştı. SEC, bu doğal gazın 150 milyon standart fit küpünü çelik üreticisi Esteel Enterprise Sabah Sdn Bhd’ye tahsis ederek şirketin çelik üretiminin yanı sıra daha yeşil ve daha sürdürülebilir uygulamaları benimseme çabalarını destekleyecek.