IFC, Green Esteel’in Malezya’daki çelik tesisinin modernizasyonuna 80 milyon $ finansman sağlamayı planlıyor

Cuma, 09 Ocak 2026 14:10:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Singapur merkezli Green Esteel Pte. Ltd.’nin Malezya’daki Eden Flame çelik tesisinin ekipman yenileme ve modernizasyon projesini desteklemek amacıyla 80 milyon $ finansman sağlamayı düşündüğünü duyurdu.

Eden Flame tesisi, Green Esteel’in bağlı kuruluşu Eden Flame Sdn Bhd tarafından işletiliyor.

Tesis modernizasyonu ve ekipman yenileme

Proje, modernizasyon çalışmaları kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların sökülüp yeni ekipmanların kurulmasını içeriyor. Mevcut elektrik ark ocağının yerine yeni bir ocak kurulması, eski haddeleme hatlarının kaldırılarak gelişmiş haddeleme hatlarının kurulması ve operasyonların desteklenmesi amacıyla işletme sermayesi sağlanması planlanıyor. Bu sayede enerji tüketiminin düşürülmesinin ve operasyonel verimlilik ile performansın artırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Yeni çelik ve haddeleme kompleksi

IFC tarafından sağlanacak finansmanın yeni bir çelik ve haddeleme kompleksinin kurulmasını destekleyeceği dile getirildi. Bu kapsamda 50 mt kapasiteli Consteel elektrik ark ocağının, pota transfer arabasına sahip çift istasyonlu pota ocağının ve kütük üretimine yönelik sürekli döküm makinesinin yer alacağı bildirildi. Bununla birlikte tesiste torbalı filtreleme ve emisyon kontrol sistemlerini içeren kapsamlı toz giderme sistemlerinin de kurulacağı aktarıldı.

Öte yandan Tempcore sistemli yüksek hızlı inşaat demiri haddehanesi, doğal gaz bazlı tav ocağı, kapalı hurda depolama ve işleme alanları, katma değerli inşaat demiri için kesme ve bükme tesisi, yenilenmiş inşaat demiri ve hurda atölyeleri, gezer vinç sistemleri ile trafo merkezleri, yangın koruma sistemleri, su arıtma üniteleri, drenaj, yağmur suyu toplama, güvenlik altyapısı gibi destekleyici altyapıların da kurulacağı vurgulandı. Ayrıca tüm ana teknik ekipmanların Çinli üreticiler tarafından tedarik edileceği de paylaşıldı.

Kapasite ve üretim

Tesisin hem çelik hem de inşaat demiri üretim kapasitesinin yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alacağı belirtildi.

Mevcut tesislerin söküm işlemlerinin 2025 yılının Kasım ayının başında tamamlandığı ve yeni tesisin inşasına Ocak ayında başlanmasının planlandığı öğrenildi. Tesisin üretime bu yılın Eylül ayında başlamasının öngörüldüğü de bildirildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

