OCBC düşük emisyonlu çelik arzını artırmak için Green Esteel’in HBI projesine yatırım yaptı

Singapur merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi OCBC, Güneydoğu Asya’nın en büyük entegre düşük emisyonlu çelik kompleksinin bir parçası olacak sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisine sermaye yatırımı yaptığını duyurdu. Yatırımın, Green Esteel Pte Ltd (Esteel) tarafından hayata geçirilecek proje için Asya’daki bir finans kurumundan alınan ilk ticari finansman olma niteliği taşıdığı bildirildi.

Söz konusu projenin Malezya’nın Sabah eyaletinde kurulacağı ve 2030 yılına kadar faaliyete alınmasının planlandığı paylaşıldı. Yatırım tutarı toplam yaklaşık 1,5 milyar $ seviyesinde yer alan projenin HBI üretiminin yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

HBI’ın emisyonsuz çelik üretiminde önemli bir hammadde olarak kullanılacağı belirtiliyor. OCBC’nin sermaye yatırımını, Sürdürülebilirlik Yatırım Programı kapsamında sağladığı ifade ediliyor. Söz konusu program, sürdürülebilir inovasyon sağlayan yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanıyor.

Emisyonsuz çelik üretimi için HBI kritik öneme sahip

Çelik, inşaat, altyapı ve ulaşım sektörlerinin yanı sıra rüzgâr türbinleri, güneş panelleri ve karbon yakalama sistemleri gibi net sıfır teknolojilerin de temelini oluşturuyor. Ancak Dünya Ekonomik Forumu’nun Net Sıfır İzleme Raporu’na göre geleneksel çelik üretimi büyük ölçüde kömüre dayanıyor ve çelik sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %7’sini oluşturuyor.

Özellikle yüksek fırın bazlı yöntemlerin yerini alacak düşük emisyonlu çelik teknolojilerinin emisyonlarda %80’e varan düşüş sağlayabileceği düşünülüyor. Bu bağlamda HBI, daha temiz çelik üretimine geçişi destekleyen kritik bir girdi olarak görülüyor.

Küresel düşük emisyonlu çelik piyasası hızla büyüyor

Ekonomiler karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırdıkça düşük emisyonlu çeliğe olan talebin sertçe artması bekleniyor. Research and Markets tarafından hazırlanan 2025 yılı Yeşil Çelik Sektörü Raporu’na göre 2024 yılından itibaren küresel düşük emisyonlu çelik piyasasının %21,4 oranında yıllık bileşik büyüme kaydedeceği ve 2029 yılına kadar 19,4 milyar $’lık bir değere ulaşacağı öngörülüyor.