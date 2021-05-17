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Peru’nun demir cevheri üretimi Mart ayında %76,5 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 09:28:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Madencilik ve Enerji Bakanlığı (Minem) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Mart ayında Peru’nun demir cevheri üretimi yıllık %76,5 artışla 814.678 mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ay Peru’nun demir cevheri üretimi 888.450 mt olan Şubat ayına kıyasla %8,3 düşmüş oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise üretim yıllık %16,2 artışla 2,83 milyon mt olarak kaydedildi.

Minem, ülkenin tek büyük demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’nun Mart ayında toplam üretimin %98’ini oluşturduğunu ifade etti. 


Etiketler: çelik üretimi  hammaddeler  Güney Amerika  Peru  demir cevheri  |  benzer haberler »


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