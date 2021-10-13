﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Ağustos ayında da düştü

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:14:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 183,6$/mt FOB’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 101,7$/mt FOB seviyelerine kıyasla 133,5$/mt FOB seviyesinde yer alarak üst üste ikinci ay düşüş göstermiş oldu.

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları, Ocak ayından bu yana yukarı yönlü hareket göstermiş, Haziran ayında en yüksek seviyesi 184,6$/mt FOB’a çıkmıştı.

Söz konusu ayda, ülkenin demir cevheri ihracat hacmi ise aylık %142,8 ve yıllık %54,5 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Peru  çelik üretimi  demir cevheri  hammaddeler  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13 Eki

Brezilya çıkışlı yüksek fiyatlı demir cevheri fiyatları yükselmeye devam ediyor
08 Eki

Peru’nun demir cevheri üretimi Ağustos ayında %13,4 arttı
07 Eki

Peru’nun inşaat demiri satış hacmi Temmuz ayında %24,5 arttı
06 Eki

Mineração Corumbense Vale’ye ait demir cevherinin taşınması için lojistik şirketiyle anlaştı
27 Eyl

Brezilya çıkışlı yüksek kalite cevher fiyatları yükselişini sürdürüyor