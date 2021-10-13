Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Ağustos ayında da düştü

Çarşamba, 13 Ekim 2021 09:14:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 183,6$/mt FOB’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 101,7$/mt FOB seviyelerine kıyasla 133,5$/mt FOB seviyesinde yer alarak üst üste ikinci ay düşüş göstermiş oldu.

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları, Ocak ayından bu yana yukarı yönlü hareket göstermiş, Haziran ayında en yüksek seviyesi 184,6$/mt FOB’a çıkmıştı.

Söz konusu ayda, ülkenin demir cevheri ihracat hacmi ise aylık %142,8 ve yıllık %54,5 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.