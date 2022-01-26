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Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Kasım ayında düştü

Çarşamba, 26 Ocak 2022 09:19:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Kasım ayında aylık %11 ve yıllık %11,5 düşüşle 92,7$/mt FOB seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, ülkenin demir cevheri ihracat hacmi Ekim ayında kaydedilen 1,7 milyon mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,4 milyon mt’a kıyasla 2,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları 2021 yılının başından itibaren yukarı yönlü hareket ederek Haziran ayında 184,6$/mt FOB ile en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından fiyatlar Eylül ayında 95,1$/mt FOB’a kadar düştü.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  çelik üretimi  Peru  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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