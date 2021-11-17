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Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları Eylül ayında da düştü

Çarşamba, 17 Kasım 2021 09:01:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları, bu yılın Eylül ayında, aylık %8,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 98,4$/mt FOB’a kıyasla %24,3 artışla 122,4$/mt FOB seviyesinde yer aldı.

Peru’dan dış piyasalara verilen demir cevheri fiyatları, Ocak ayından bu yana yukarı yönlü hareket göstermiş, Haziran ayında en yüksek seviyesi 184,6$/mt FOB’a çıkmıştı. Ancak, Temmuz ayında 183,6$/mt FOB ve Ağustos ayında 133,5$/mt FOB seviyelerine gerilemişti.

Söz konusu ayda, ülkenin demir cevheri ihracat hacmi ise aylık %18,7 ve yıllık %72,7 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Peru  hammaddeler  çelik üretimi  Güney Amerika  demir cevheri  |  benzer haberler »


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