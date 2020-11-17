Peru bir hafta içinde üçüncü başkanını atadı, krizin çelik ve madencilik sektörü üzerindeki etkisi belli değil

Salı, 17 Kasım 2020 12:04:51 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru Kongresi, yerel emtia piyasalarını henüz etkilememiş olan son siyasi kargaşanın ardından bir hafta içinde üçüncü başkanını göreve atadı.

Francisco Rafael Sagasti, Kongre tarafından ülkenin yeni başkanı olarak seçildi. Sagasti, başkanlık koltuğuna geçtikten sadece beş gün sonra istifa eden Manuel Merino’nun görevini devraldı. Merino, ülkenin o zamanki Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra’nın görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti.

Yerel medyaya göre, Peru’daki yoğun siyasi tartışmalar, ülkenin en güçlü madencilik sektörlerinden biri olan bakır piyasasını etkilemedi.

Yerel merkez bankası BCRP’den alınan verilere göre, tek üretici Shougang Hierro Peru’dan oluşan demir cevheri sektörü, Eylül ayında neredeyse hiç demir cevheri ihraç etmemesinin dışında, büyük ölçüde etkilenmedi.

Ekonomi uzmanı Paz Quiroz, Cronista.com’a verdiği demeçte, Shougang Group’un bağlı kuruluşu Shougang Hierro Peru’ya sahip olan Peru’nun madencilik sektöründeki en büyük ticari ortağı Çin’in krizden etkilenmediğini belirtti.