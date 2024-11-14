Assofermet: İtalya piyasası Ekim ayında da fiyat belirsizliği ve cansız taleple karşı karşıya kaldı

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet Acciai’nin aylık piyasa raporuna göre İtalya (ve Avrupa) karbonlu yassı mamul piyasası Ekim ayında iki farklı görünüm sergiledi. Korumacı önlemlerle desteklenen çelik tesisleri Avrupa’da, Çin’de ve Uzak Doğu’da fiyat artışı için baskı yaparken, özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinden gelen cansız talep nedeniyle piyasanın gerisinde kalan servis merkezleri fiyat artışına gidemedi. Fiyat trendi yukarı yönlü olsa da talebin canlanacağına yönelik beklentiler 2025 yılının ilk çeyreğine ertelendi.

Assofermet Acciai, paslanmaz çelik piyasasının Ekim ayını cansız talep, fiyat ve dolayısıyla kâr marjı baskısı altında kalarak kapattığını belirtti. Stok seviyeleri çoğunlukla yılın başına göre düşük kalırken istikrara kavuşan fiyatlarda daha fazla düşüş beklenmiyor. İthalat talebinin cansızlaşması, yeni yılın başında toparlanması beklenen piyasanın şu an “dibi” gördüğünü işaret ediyor.

Ekim ayında depo segmentinde tonaj ve gelir açısından yıllık düşüş görüldü. İnşaat sektörü, inşaat demiri ve filmaşin gibi ürünler için işlenen hacmin azalmasıyla mücadele etmeye devam ediyor. Fiyatlandırma açısından bakıldığında, uzun ve yassı mamul fiyatları yatay seyrini sürdürürken, yapısal boru fiyatları yukarı eğilimli ve paslanmaz çelik fiyatları toparlanıyor.

Son olarak teneke sektörüne bakıldığında, müşterilerin stoklarını yükseltmesi endişelere neden oluyor. Assofermet Acciai’ye göre stok artırma çabaları, Avrupa Komisyonu’nun Ekim ayı sonunda Çin’den yapılan ithalatta tahmini %25-35 oranında damping olduğuna yönelik açıklamasının ardından görüldü.