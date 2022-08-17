Pakistan’ın hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %22,5 düştü

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 11:59:23 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Temmuz ayında, bir önceki aya kıyasla %22,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,9 düşüşle 173.348 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %33,2 ve yıllık %22,7 düşüşle 103,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Temmuz ayında 193.298 mt seviyesinde yer alarak aylık %41,3 ve yıllık %37 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %39,1 ve yıllık %16,2 düşüş kaydederek 196,86 milyon $ oldu.