Pakistan’ın hurda ithalatı Mayıs ayında aylık %47,6 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 11:59:20 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla %47,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,2 düşüşle 164.699 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %34 ve yıllık %11,1 düşüşle 177,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı söz konusu ayda 238.851 mt seviyesinde yer alarak aylık %9,2 artış ve yıllık %13,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %24,1 ve yıllık %9,1 artış kaydederek 236,44 milyon $ oldu.