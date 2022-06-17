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Pakistan’ın hurda ithalatı Mayıs ayında aylık %47,6 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 11:59:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla %47,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,2 düşüşle 164.699 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %34 ve yıllık %11,1 düşüşle 177,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı söz konusu ayda 238.851 mt seviyesinde yer alarak aylık %9,2 artış ve yıllık %13,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %24,1 ve yıllık %9,1 artış kaydederek 236,44 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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