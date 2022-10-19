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Pakistan’ın hurda ithalatı Eylül ayında aylık %23,3 azaldı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 10:05:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %23,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %35,2 düşüşle 214.435 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %24,3 ve yıllık %38,6 düşüşle 117,90 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Eylül ayında 199.829 mt seviyesinde yer alarak aylık %42,2 artış ve yıllık %41,9 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %19,5 artış ve yıllık %26,2 düşüş kaydederek 176,41 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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