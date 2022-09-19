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Pakistan’ın hurda ithalatı Ağustos ayında aylık %61,2 arttı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 12:03:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla %61,2 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,3 düşüşle 279.485 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %51,9 artışla ve yıllık %11 düşüşle 155,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ağustos ayında 140.553 mt seviyesinde yer alarak aylık %27,3 ve yıllık %57,1 düşüş kaydetti. Aynı ayda demir çelik ithalatının değeri aylık %25 ve yıllık %37,5 düşüş kaydederek 147,66 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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