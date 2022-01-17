﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Pakistan Çin’den ithal soğuk saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 17 Ocak 2022 11:54:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu, Çim’den ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, bu söz konusu ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Çin’den ithal soğuk saca yönelik nihai damping vergisi 13,17-19,04 oranları arasında yer alıyor.

Söz konusu vergiye tabi olan ürünler, 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Güney Asya  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  Pakistan  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Oca

ABD Brezilya’dan ithal sıcak saca telafi edici vergi uygulamaya devam edecek
05 Oca

ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
04 Oca

ABD Brezilya’dan ithal soğuk saca telafi edici vergi uygulamaya devam edecek
03 Oca

Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergisini indirdi
20 Ara

Pakistan’ın hurda ithalatı Kasım ayında %30,9 arttı