Pakistan Çin’den ithal soğuk saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu, Çim’den ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, bu söz konusu ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.
Çin’den ithal soğuk saca yönelik nihai damping vergisi 13,17-19,04 oranları arasında yer alıyor.
Söz konusu vergiye tabi olan ürünler, 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında kayıtlı bulunuyor.