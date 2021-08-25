Pakistan Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve AB’den ithal soğuk saca yönelik geçici antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 16:25:38 (GMT+3) | Brescia

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu (NTC), Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve AB menşeli soğuk haddelenmiş rulo ve sac ithalatına sırasıyla %13,24, %17,25, %6,18 ve %6,5 oranlarında geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Söz konusu vergiye tabi olan ürünler, 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1891, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında kayıtlı. Bu ürünler, 600 mm veya daha geniş demir içerikli veya alaşımsız yassı çelik ve soğuk ezilmiş, kaplamasız, birinci ve ikinci kalite, 0,15 ila 3 mm kalınlığında ve otomotiv sektöründekiler hariç soğuk haddelenmiş yassı ürünler.

Söz konusu soruşturma dönemi 1 Ekim 2019 ile 30 Eylül 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Antidamping vergisi ise 23 Ağustos 2021 itibarıyla dört ay geçerli olacak. NTC nihai kararını 180 gün içerisinde açıklayacak.

Pakistan geçen sene Kanada ve Rusya’dan ithal soğuk saca yönelik %13,94 oranında antidamping vergisi uyguladı. NTC ayrıca, Çin ve Ukrayna’da ithal soğuk saca yönelik sırasıyla %18,92 ve %19,04 oranlarında uygulanan antidamping vergilerinin devam ettirilip ettirilmemesi gerektiğine dair bir inceleme başlattı.