Pakistan AB, G. Kore, Vietnam ve Tayvan’dan ithal soğuk saca nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 09 Şubat 2022 14:52:42 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu AB, Güney Kore, Vietnam ve Tayvan’dan ithal soğuk saca ilişkin antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

İnceleme Aisha Steel Mills Limited, Karachi ve International Steel Limited’in başvurusu üzerine 25 Şubat 2021 tarihinde başlatılmıştı ve 1 Ekim 2019 ile 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Nihai antidamping vergileri AB için %6,5, Güney Kore için %13,24, Vietnam için %17,25 ve Tayvan için %6,18 oranlarında yer alıyor ve 23 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla beş yıl geçerli olacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında yer alıyor.