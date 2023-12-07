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Outokumpu enerji geçişinde karbon salımını azaltmak için düşük karbonlu paslanmaz çelik tedarik edecek

Perşembe, 07 Aralık 2023 14:03:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, karbon salımını düşürmesi için ısı transferi, separasyon ve akış ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren İsveç merkezli Alfa Laval’a Outokumpu Circle Green® çeliği tedarik edeceğini duyurdu. Circle Green, dünyanın karbon salımı sektör ortalamasına kıyasla %93 daha düşük olan ilk paslanmaz çeliği olarak biliniyor.

Alfa Laval, ısı eşanjörlerinin üretiminde %80’e kadar paslanmaz çelik kullanılabildiği için söz konusu ürüne geçişin çok önemli olduğunu ifade etti. Isı eşanjörleri enerji verimliliği, atık ısı geri kazanımı ve ısı pompaları da dahil olmak üzere daha sürdürülebilir bir enerji tedariğine yönelik enerji geçişinde kullanılıyor.

Outokumpu’dan Thomas Anstots, “Küresel paslanmaz çelik üretiminde Circle Green çeliğini üretirken kullandığımız yöntemlerin aynısı kullanılsaydı paslanmaz çelik değer zincirinden kaynaklı küresel karbon salımı yıllık 364 milyon mt azalırdı,” dedi.

Şirket ayrıca bu kadar düşük karbon salımlı bir ürünü ortaya çıkarmak için üretim süreçlerini yenilediğini ve karbonsuz elektrik kullandığını vurguluyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Finlandiya Avrupa Birliği Outokumpu 

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