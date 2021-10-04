Olympic Steel Shaw Stainless and Alloy’u devraldı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 16:16:16 (GMT+3) | San Diego

Olympic Steel Inc. tarafından yapılan açıklamada, Shaw Stainless and Alloy, Inc.’in devralındığı duyuruldu.

Shaw Stainless’a ait dağıtım ve üretim birimleri ile mimari bariyer ve koruma bariyeri birimleri de Olympic Steel’e geçti. Shaw, Olympic Steel’in vasıflı metal ürünler birimine dahil edilecek.

Olympic Steel Başkanı ve COO’su Andrew Greiff, “Shaw sayesinde vasıflı metal sektöründeki konumumuz güçlenecek ve müşterilerimize sunduğumuz ürünler artacak,” şeklinde konuştu.

1979 yılında kurulan ve Georgia eyaletine bağlı Powder Springs’te yer alan Shaw, paslanmaz çelik sac, boru, çubuk ve köşebent dağıtımı yapıyor. Şirket, ayrıca, paslanmaz çelik duba ile su arıtma sistemleri üretimi ve dağıtımıyla da ilgileniyor.