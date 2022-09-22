OECD Çelik Komitesi: Enerji krizi ve düşen çelik fiyatları nedeniyle resesyon riski artıyor

Perşembe, 22 Eylül 2022 12:26:36 (GMT+3) | İstanbul

OECD Çelik Komitesi 19-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 92. toplantısında çelik piyasasının görünümünün karşı karşıya olduğu riskleri, artan enerji maliyetleri ve kapasite fazlası dahil olmak üzere herhangi bir çelik krizinin ortaya çıkması karşısında izlenebilecek yolları tartıştı. Komite Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkilerini de ele aldı. OECD Komitesi küresel çelik piyasasındaki keskin düşüşe ilişkin endişelerini dile getirdi ve artan enerji fiyatlarının yanı sıra bir dizi enflasyonist faktörün etkisiyle kısa ile orta vadede ortaya çıkabilecek olası bir çelik krizinin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Komite özellikle Ukrayna’da devam eden savaşın bir sonucu olarak küresel çelik sektörüne yönelik resesyon riskinin arttığını bildirdi. Küresel çelik tüketimi önemli ölçüde daralırken, çelik üreticilerinin kârlılığı keskin düşüş gösteren çelik fiyatları ve artan enerji maliyetleri nedeniyle büyük bir baskı altında kaldı. Komite Rusya’nın çelik üretimindeki keskin daralma da dahil olmak üzere çeşitli OECD ülkeleri tarafından getirilen yaptırımların etkilerini tartıştı, bu tür önlemlerin hile potansiyeli oluşturabileceğine yönelik bazı endişeleri de dile getirdi. Uluslararası piyasalar için ek olumsuz faktörler arasında Çin’in gayrimenkul sektöründe çelik tüketimini baskı altına alan gerileme de yer alıyor.

Arz fazlası baskılarına ek olarak, özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya’da yeni ham çelik üretim kapasitesinde hızlı bir büyüme oldu. OECD Komitesi küresel çelik üretim kapasitesinin 2022 yılında yaklaşık 30 milyon mt artışla 2,45 milyar mt’a yükselerek art arda dördüncü yıl artış göstermesinin beklendiğini belirtti. 2023-25 ​​döneminde devreye girebilecek 144 milyon mt’a kadar ek kapasite de endişeleri artıracak. Zayıf çelik talebi ve çelik üretim kapasitelerindeki artış nedeniyle önümüzdeki yıllarda kapasite fazlasının artması beklendiğinden, Komite çelik üretimini teşvik eden sübvansiyonlar ve diğer destek önlemleri, talep beklentilerini aşacak üretim ve kapasite hedefleri ve hammaddeye ilişkin kısıtlayıcı politikalar da dahil olmak üzere piyasalardaki arz fazlası baskılarını artıracak önlemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Komite ayrıca düşük karbonlu çelik üretimini teşvik etmeye yönelik desteğin küresel kapasite fazlasını artıracak ve ticari sürtüşmelere katkıda bulunacak net kapasite artışlarına yol açmamasını sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.