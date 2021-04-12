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Odisha’daki ferrokrom üreticileri, ihalelerde krom cevheri taban fiyatının düşmesini istiyor

Pazartesi, 12 Nisan 2021 16:34:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, büyük ölçüde Hindistan’ın doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Hint krom cevheri işleyicileri, Odisha Mining Corporation (OMC) tarafından düzenlenen ihalelerde krom cevherinin taban fiyatının düşürülmesini istedi.

Maden işleyicileri ve ferrokrom üreticilerini temsil eden Kalinganagar Sanayi Birliği, krom cevheri satışındaki ve ferrokrom fiyatlarındaki düşüşe rağmen, OMC’nin, düzenlediği ihalelerde krom cevheri için yüksek taban fiyatı verdiğini belirtti.

Birliğe göre, krom cevheri satışları, yüksek taban fiyatı nedeniyle keskin bir düşüş gösterdi ve 15 Mart’ta düzenlenen ihalede teklif edilen toplam 32.600 mt krom cevherinin yalnızca %7,5’i satıldı. 10 Şubat’ta düzenlenen bir önceki ihalede, ihaleye çıkarılan toplam 32.700 mt krom cevherinin yalnızca %7,3’ü satılmıştı.

Birlik, bu yılın başından bu yana ferrokrom fiyatlarının 102.500 INR/mt (1.385$/mt) seviyesinden 92.000 INR/mt (1.243$/mt) seviyesine düştüğünü, ancak OMC’nin, krom cevheri taban fiyatını, artan ferrokrom fiyatlarına bağlamaya devam ettiğini belirtti.

OMC’nin taban fiyatını ferrokrom fiyatlarına bağlama yöntemini gözden geçirmesi gerektiğini belirten birlik, Rohit Ferro Tech gibi ferrokrom üreticilerinin yüksek krom cevheri fiyatları nedeniyle faaliyetlerini durdurduğuna ve Jindal Stainless ile Visa Steel’in ferrokrom birimlerinin yüksek kromit fiyatlarından dolayı faaliyetlerine devam etmek konusunda güçlük yaşadığına dikkat çekti.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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