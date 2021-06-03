Odisha’da sünger demir üreticileri demir cevheri sıkıntısını ve fiyat artışlarını azaltmak için hükümetten yardım istedi

Perşembe, 03 Haziran 2021 10:38:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Sünger Demir Üreticileri Birliği (OSIMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan’ın Odisha eyaletinde yer alan küçük ve orta ölçekli sünger demir üreticileri, eyalet hükümetine yaptıkları yardım çağrısında, demir cevheri arzı sıkıntısına ve tesislerin faaliyetini tehlikeye atan sert fiyat artışlarına müdahale edilmesini istedi.

OSIMA, “demir cevherinin hızlıca diğer eyaletlere yönlendirilmesi ve ticari madencilerin fiyat manipülasyonu sonucu ortaya çıkan yapay arz sıkıntısının” düzeltilmesine yönelik acil önlem alınması talep etti.

İndüksiyon fırını kullanan üreticiler ve haddehaneler dahil olmak üzere sünger demir üreticilerinin ve son kullanıcıların, zorluk çeken küçük ve büyük ölçekli üreticilere yardım etmek amacıyla önlemlere ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Odisha eyaletinde demir cevheri üretimi, birkaç madenin 2020 yılının Mart ayında kalıcı olarak kapatılmasının ardından 2020-2021 mali yılında, geçen yılın mali yılında kaydedilen 145 milyon mt’a kıyasla %26 düşerek 107 milyon mt oldu. Pek çok ticari madencinin toplam yıllık 72 milyon mt kapasitesi ihaleye açılırken, yalnızca iki maden faaliyete başladı.

Odisha’da ticari madencilerin toplam üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 105 milyon mt seviyesinde yer aldığı ve Odisha’da yer alan üretim tesislerinin toplam talebinin ise yıllık 81,40 milyon mt olduğu ifade edildi.