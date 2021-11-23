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Odisha hükümeti ferroalyaj ve kok üretim kapasitelerinin artırımına onay verdi

Salı, 23 Kasım 2021 10:31:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL) ile Jindal Coke Limited’in üretim kapasitesi artırma projelerine onay verdi.

SMEL’in 44 milyon $ yatırımla birlikte üretim kapasitesi yıllık 108.000 mt seviyesinde yer alan ferroalyaj tesisi beraberinde 50 Mw’lık elektrik santrali ve paralel demir yolu hattının inşasına onay verildi.

Ayrıca, Jindal Coke Limited, 15 milyon $ yatırım yaparak kok ve petrol üretim kapasitesini yıllık 425.000 mt’dan 850.000 mt’a çıkarabilecek.


Etiketler: hammaddeler  çelik üretimi  yatırım  ferroalyaj  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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