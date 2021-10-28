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Hint IMFA ferroalyaj projesine 2022 yılında başlayacak

Perşembe, 28 Ekim 2021 10:16:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın başlıca ferrokrom üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA) tarafından yapılan açıklamada, şirketin, 73 milyon $ yatırımla hayata geçireceği genişletme projesine önümüzdeki yıl başlayacağı bildirildi.

Projenin, pandeminin yeniden kötüye gitmesi nedeniyle geri plana atıldığı ve Odisha eyaleti hükümetinin, söz konusu proje için önümüzdeki ay arazi tahsis etmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu ferroalyaj tesisinin üretim kapasitesi 96.000 mt seviyesinde yer alacak ve tesiste, 10 Mw’lık atık ısı kazanı da bulunacak.

IMFA şu an Choudwar’da bulunan ve üretim kapasitesi 284.000 mt seviyesinde yer alan bir ferroalyaj tesisini işletiyor.

Üretimin %90’dan fazlası Çin, Japonya ve Tayvan’a ihraç ediliyor.


Etiketler: yatırım  çelik üretimi  ferroalyaj  Hint Yarımadası  Hindistan  hammaddeler  |  benzer haberler »


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